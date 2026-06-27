सरकार 29 जून को लॉन्च करेगी आरोग्य सेतु 2.0, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा होगी बेहतर

ऐप में मिलती हैं ये सुविधाएं

आरोग्य सेतु अब केवल कोविड-19 तक ही सीमित नहीं है। यह ऐप अब आपकी सेहत से जुड़ी सभी जरूरतों के लिए एक ही जगह बन गया है।

इसकी मदद से आप अपना डिजिटल हेल्थ अकाउंट (ABHA) बना सकते हैं, अपने मेडिकल रिकॉर्ड देख सकते हैं, OPD अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अस्पताल के बिल भी भर सकते हैं।

यही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से मिलने वाली स्वास्थ्य सलाह ले सकते हैं, वियरेबल डिवाइस जोड़ सकते हैं, परिवार के सदस्यों की सेहत की जानकारी संभाल सकते हैं और अपने आस-पास के अस्पताल भी खोज सकते हैं।