IIT हैदराबाद डाटा ट्रस्ट पायलट प्रोजेक्ट बनाने पर कर रही विचार
सरकार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) हैदराबाद में डाटा ट्रस्ट बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पर विचार कर रही है। ये सुरक्षित केंद्र होंगे, जहां उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय डाटा को रखा जा सकेगा, जिससे बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल बनाए जा सकेंगे।
यह विचार उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ हुई बातचीत के बाद सामने आया। इन्होंने सुझाव दिया था कि रिसर्च और नए-नए आविष्कारों के लिए विश्वविद्यालय ही विशेष क्षेत्रों के अहम डाटा को रखने के लिए सबसे सही जगह हो सकते हैं।
भरोसेमंद घरेलू डाटा तक पहुंच होगी आसान
ये डाटा ट्रस्ट स्टार्टअप शोधकर्ताओं और कंपनियों के लिए भरोसेमंद भारतीय डाटा तक पहुंच आसान बना देंगे। इस प्रक्रिया में गोपनीयता और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत को अपने AI मॉडल और एप्लिकेशन विकसित करने के लिए भरोसेमंद घरेलू डाटा की बहुत जरूरत है। यह पहल भारत के AI इकोसिस्टम को मजबूती देगी और देश को वैश्विक तकनीकी क्षेत्र में सबसे आगे लाएगी।