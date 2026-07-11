IIT हैदराबाद डाटा ट्रस्ट पायलट प्रोजेक्ट बनाने पर कर रही विचार टेक्नोलॉजी Jul 11, 2026

सरकार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) हैदराबाद में डाटा ट्रस्ट बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पर विचार कर रही है। ये सुरक्षित केंद्र होंगे, जहां उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय डाटा को रखा जा सकेगा, जिससे बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल बनाए जा सकेंगे।

यह विचार उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ हुई बातचीत के बाद सामने आया। इन्होंने सुझाव दिया था कि रिसर्च और नए-नए आविष्कारों के लिए विश्वविद्यालय ही विशेष क्षेत्रों के अहम डाटा को रखने के लिए सबसे सही जगह हो सकते हैं।