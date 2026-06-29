अंटार्कटिका में 41 साल पहले मिले डायनासोर के जीवाश्म की हुई पहचान

जंगल से ढका हुआ अंटार्कटिका था टाइटेनोसोर का घर

अब विशेषज्ञों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि यह जीवाश्म एक टाइटेनोसोर का ही है। यह विशालकाय शाकाहारी डायनासोर लंबी गर्दन और पूंछ वाला होता था। ये करीब 8.2 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद थे।

उस समय अंटार्कटिका आज की तरह बर्फ से ढका नहीं था, बल्कि हरे-भरे जंगलों से भरा हुआ था। इस खास टाइटेनोसोर की लंबाई करीब 7-मीटर रही होगी और शायद उस समय यह बढ़ ही रहा था।

यह खोज डायनासोर के जीवन को समझने के लिए एक अहम जानकारी जोड़ती है। इससे पता चलता है कि ये विशालकाय जीव धरती के सबसे ठंडे कोनों में भी कैसे रहते थे और बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेते थे।