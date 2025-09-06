व्हाट्सऐप चैनल्स पर जल्द मिलेगा क्विज बनाने का फीचर, जानिए कैसे करेगा काम
क्या है खबर?
मेटा के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जो चैनल एडमिन को क्विज बनाने की सुविधा देगा। इसे ऐप के एड्रॉयड वर्जन 2.25.24.30 के लेटेस्ट बीटा अपडेट में देखा गया है। wabetainfo की रिपोर्ट के अनुसार, यह फीचर अभी विकास के चरण में है और अभी परीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं है। यह फीचर रिलीज होने के बाद व्हाट्सऐप चैनल्स में प्रतिक्रिया और जुड़ाव का एक नया स्तर लाएगा।
अंतर
पोल से अलग है यह फीचर
क्विज फीचर मौजूदा पोल सुविधा जैसी ही है, लेकिन इसमें एक बड़ा अंतर है। इसमें केवल एक ही सही उत्तर होता है। एडमिन एक प्रश्न बना सकते हैं और बहुविकल्पीय उत्तर दे सकते हैं, जिनमें से एक सही उत्तर का चुनाव करना होता है। इस तरह, फॉलोअर्स को किसी भी विकल्प को चुनने के बजाय अपने ज्ञान या राय का परीक्षण करके सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उत्तर केवल एडमिन को दिखाई देते हैं।
जवाब
फॉलोअर्स ऐसे दे सकेंगे जवाब
जब फॉलोअर्स किसी क्विज में भाग लेते हैं, तो उन्हें तुरंत फीडबैक मिलता है कि उनका उत्तर सही था या नहीं। क्विज का उत्तर देने के बाद ही वे यह देख पाते हैं कि कितने लोगों ने प्रत्येक विकल्प चुना है। वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करता है, क्योंकि यूजर्स को परिणाम देखने से पहले उत्तर देना होता है। यह निष्पक्षता और जिज्ञासा बनाए रखता है, क्योंकि प्रतिभागी अपना जवाब देने से पहले बहुमत के विकल्पों से प्रभावित नहीं होते हैं।