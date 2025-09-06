व्हाट्सऐप चैनल्स पर जल्द मिलेगा क्विज बनाने का फीचर, जानिए कैसे करेगा काम 

अंतर

पोल से अलग है यह फीचर

क्विज फीचर मौजूदा पोल सुविधा जैसी ही है, लेकिन इसमें एक बड़ा अंतर है। इसमें केवल एक ही सही उत्तर होता है। एडमिन एक प्रश्न बना सकते हैं और बहुविकल्पीय उत्तर दे सकते हैं, जिनमें से एक सही उत्तर का चुनाव करना होता है। इस तरह, फॉलोअर्स को किसी भी विकल्प को चुनने के बजाय अपने ज्ञान या राय का परीक्षण करके सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उत्तर केवल एडमिन को दिखाई देते हैं।