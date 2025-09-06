LOADING...
स्वदेशी चिप वाली दूरसंचार प्रणाली को TEC सर्टिफिकेट मिला है (तस्वीर: एक्स/@AshwiniVaishnaw)

स्वदेशी चिप वाली पहली दूरसंचार प्रणाली को मिला TEC सर्टिफिकेट, केंद्रीय मंत्री ने बताया बड़ी उपलब्धि 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Sep 06, 2025
01:48 pm
क्या है खबर?

स्वदेशी रूप से निर्मित चिप्स का उपयोग करने वाली देश की पहली दूरसंचार प्रणाली को टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर (TEC) से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस विकास की प्रशंसा करते हुए इसे भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक बड़ी छलांग बताया। यह सर्टिफिकेशन भारत के TEC द्वारा जारी एक आधिकारिक अनुमोदन है, जो संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DOT) के अंतर्गत संचालित होता है।

पोस्ट 

सर्टिफिकेशन के क्या है मायने?

केंद्रीय मंत्री ने पोस्ट में कहा है, "मेड इन इंडिया' चिप्स पर चलने वाली दूरसंचार प्रणाली ने मानक और गुणवत्ता परीक्षण (TEC सर्टिफिकेशन) पास कर लिया है।" सर्टिफिकेशन इस बात की पुष्टि करता है कि सिस्टम ने कड़े गुणवत्ता और प्रदर्शन मानकों को पूरा किया है, जो 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत तकनीकी आत्मनिर्भरता के भारत के अभियान में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उपलब्धि सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करती है।

निर्भरता 

सेमीकंडक्टर आयात पर निर्भरता होगी कम

यह उपलब्धि आयातित सेमीकंडक्टर्स पर निर्भरता कम करने की दिशा में हुई प्रगति को दर्शाती है, जो हाल ही में वैश्विक स्तर पर हुई कमी के कारण उजागर हुई। विश्लेषकों का कहना है कि डिजाइन, असेंबली, परीक्षण और एकीकरण में क्षमता बढ़ाने की देश की रणनीति उसे आपूर्ति श्रृंखला की कमियों को दूर करने में सक्षम बनाती है। ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका चिप उत्पादन में अग्रणी हैं और उनकी एकाग्रता आपूर्ति श्रृंखला में जोखिम पैदा करती है।