स्वदेशी चिप वाली दूरसंचार प्रणाली को TEC सर्टिफिकेट मिला है (तस्वीर: एक्स/@AshwiniVaishnaw)

स्वदेशी चिप वाली पहली दूरसंचार प्रणाली को मिला TEC सर्टिफिकेट, केंद्रीय मंत्री ने बताया बड़ी उपलब्धि

क्या है खबर?

स्वदेशी रूप से निर्मित चिप्स का उपयोग करने वाली देश की पहली दूरसंचार प्रणाली को टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर (TEC) से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस विकास की प्रशंसा करते हुए इसे भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक बड़ी छलांग बताया। यह सर्टिफिकेशन भारत के TEC द्वारा जारी एक आधिकारिक अनुमोदन है, जो संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DOT) के अंतर्गत संचालित होता है।