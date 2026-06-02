ब्लू ओरिजन के रॉकेट फटने से अमेजन के सैटेलाइट्स लॉन्च को लगा झटका

स्पेस-X की तरफ जा सकती है अमेजन

अमेजन के लिए अब जुलाई तक अपने सैटेलाइट नेटवर्क का आधा हिस्सा ऑर्बिट में भेजना एक बड़ी चुनौती बन गया है। इस तय समय सीमा को पूरा करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है।

इस चुनौती से निपटने के लिए कंपनी स्पेस-X की तरफ जा सकती है। हालांकि, एलन मस्क की कंपनी के रॉकेट न्यू ग्लेन जितने विशाल नहीं हैं, ऐसे में उसे अपनी आधी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए कई उड़ानें भरनी पड़ेंगी।

इस देरी का असर ब्लू ओरिजन के चंद्रमा लैंडर मिशन और नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के कुछ हिस्सों पर भी पड़ेगा। नासा फिलहाल, यह जानने की कोशिश कर रहा है कि इस घटना से उसके तय कार्यक्रमों पर कितना प्रभाव पड़ेगा।