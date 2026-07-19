चीनी कंपनियों ने उतारे एजेंटिक AI फोन, ऐपल ने भी खेला दांव

ZTE ने हाल ही में अपना नेविक्स अल्ट्रा स्मार्टफोन लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है, जो पूरी तरह से एजेंटिक AI पर आधारित है।

इसमें बाइटडांस का डोबाओ असिस्टेंट दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपनी आवाज से या कुछ खास बटन दबाकर अपने काम आसानी से पूरे कर सकते हैं।

दूसरी ओर, स्टेपफन ने भी अपना स्मार्टफोन पेश किया है, जिसमें उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) और एमू नाम का AI असिस्टेंट पहले से इनस्टॉल्ड है।

हॉनर भी जल्द ही अपने AI-ऑप्टिमाइज्ड स्मार्टफोन बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। इस तरह, अब और भी स्मार्ट और ज्यादा स्वतंत्र फोन बनाने की दौड़ तेज हो गई है।