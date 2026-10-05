अमेरिका मॉडल के साथ प्रदर्शन का अंतर कम करने के बावजूद घाटे में चीनी AI कंपनियां

इस तकनीकी तरक्की के बावजूद भी ज्यादातर चीनी AI कंपनियां अभी मुनाफा नहीं कमा पा रही हैं। अभी बाजार में 1,100 से ज्यादा भाषा मॉडल एक-दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, जिसकी वजह से कीमतों की जंग छिड़ी है और मुनाफे का मार्जिन बहुत कम हो गया है।

इस बीच, बाइटडांस का डुबाओ मॉडल अब तक कमाई कर रहा है, वहीं डीपसीक और टेनसेंट के चैटबॉट जैसे कई दूसरे मॉडल अभी भी मुफ्त सेवा दे रहे हैं।

जानकारों का कहना है कि अगर, बाजार में स्थिरता आएगी और कंपनियों की संख्या घटेगी तो ही यह उद्योग लंबे समय तक टिक पाएगा।