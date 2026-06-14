अमेजन के CEO ने उजागर की एंथ्रोपिक के बंद किए गए मॉडल्स की कमजोरियां 

व्हाइट हाउस ने एंथ्रोपिक को दिए सिर्फ 90 मिनट

अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एंडी जेसी ने व्हाइट हाउस की मांग पर इन मॉडल्स में कमजोरियां उजागर कीं और NSA ने भी जांच के बाद इन चिंताओं का समर्थन किया।

एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई ने अपनी तकनीक का बचाव किया और कहा कि जोखिमों को गलत समझा गया है।

एंथ्रोपिक ने कहा कि कोई यूनिवर्सल जेलब्रेक नहीं मिला है। फिर भी, अनसुलझे मुद्दों के कारण व्हाइट हाउस ने एंथ्रोपिक को सिर्फ 90 मिनट का समय दिया कि वे अपने सिस्टम ऑफलाइन कर दें। इससे पता चलता है कि अधिकारी अभी AI सेफ्टी को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं।