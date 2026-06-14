अमेजन के CEO ने उजागर की एंथ्रोपिक के बंद किए गए मॉडल्स की कमजोरियां
अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताईं, जिसके बाद एंथ्रोपिक को अपने एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम फेबल 5 और मिथोस 5 को बंद करना पड़ा।
अधिकारियों को डर था कि इन मॉडल्स के सेफ्टी फीचर्स को बायपास किया जा सकता है, जिससे गंभीर जोखिम पैदा हो सकते हैं।
बातचीत का कोई हल नहीं निकला, इसलिए सरकार ने एक्सपोर्ट कंट्रोल का इस्तेमाल करके इन्हें पूरी दुनिया में बंद कर दिया।
व्हाइट हाउस ने एंथ्रोपिक को दिए सिर्फ 90 मिनट
अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एंडी जेसी ने व्हाइट हाउस की मांग पर इन मॉडल्स में कमजोरियां उजागर कीं और NSA ने भी जांच के बाद इन चिंताओं का समर्थन किया।
एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई ने अपनी तकनीक का बचाव किया और कहा कि जोखिमों को गलत समझा गया है।
एंथ्रोपिक ने कहा कि कोई यूनिवर्सल जेलब्रेक नहीं मिला है। फिर भी, अनसुलझे मुद्दों के कारण व्हाइट हाउस ने एंथ्रोपिक को सिर्फ 90 मिनट का समय दिया कि वे अपने सिस्टम ऑफलाइन कर दें। इससे पता चलता है कि अधिकारी अभी AI सेफ्टी को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं।