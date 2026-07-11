वैज्ञानिकों ने खोजा 20-मीटर लंबा और अनोखी गर्दन वाला डायनासोर

दूसरे डायनासोर से अलग हैं उरागासोरस की खासियतें

उरागासोरस की लंबाई लगभग 20-मीटर तक थी। इसकी गर्दन में 17 से 19 कशेरुकाएं मिली हैं, जो अपने जैसे ज्यादातर डायनासोरों से कहीं ज्यादा थीं।

इसकी हड्डियों में हवा से भरी खाली जगहें थीं, जिसकी वजह से इसकी भारी-भरकम गर्दन हल्की रहती थी और इसे हिलाना-डुलाना आसान होता था।

मुख्य शोधकर्ता डाॅ. अपिरत निल्फानाफान बताते हैं कि इस डायनासोर की कुछ खासियतें दुनिया के किसी भी दूसरे डायनासोर से अलग हैं।

इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में नए सुराग मिल रहे हैं कि ये प्राचीन जीव कैसे विकसित हुए। सबसे खास बात यह है कि मुख्य भूमि दक्षिण-पूर्व एशिया में इस तरह का डायनासोर पहली बार खोजा गया है।