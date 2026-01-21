टेस्ला ने चिप निर्माण के लिए डोजो3 प्रोजेक्ट फिर से शुरू करने की तैयारी की है

टेस्ला का डोजो3 प्रोजेक्ट 'अंतरिक्ष-आधारित AI कंप्यूटिंग' के लिए होगा, एलन मस्क ने दी जानकारी

क्या है खबर?

टेस्ला ने तीसरी जनरेशन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप निर्माण के लिए डोजो3 प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी है। इस बार इस प्राेजेक्ट का उद्देश्य सेल्फ-ड्राइविंग मॉडल को प्रशिक्षित करना नहीं होगा। एलन मस्क का कहना है कि इसके बजाय यह प्राेजेक्ट अंतरिक्ष-आधारित AI कंप्यूटिंग के लिए समर्पित होगा। यह कदम इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता की ओर से डोजो प्रोजेक्ट को प्रभावी रूप से बंद करने के 5 महीने बाद उठाया गया है।