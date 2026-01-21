टेस्ला का डोजो3 प्रोजेक्ट 'अंतरिक्ष-आधारित AI कंप्यूटिंग' के लिए होगा, एलन मस्क ने दी जानकारी
क्या है खबर?
टेस्ला ने तीसरी जनरेशन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप निर्माण के लिए डोजो3 प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी है। इस बार इस प्राेजेक्ट का उद्देश्य सेल्फ-ड्राइविंग मॉडल को प्रशिक्षित करना नहीं होगा। एलन मस्क का कहना है कि इसके बजाय यह प्राेजेक्ट अंतरिक्ष-आधारित AI कंप्यूटिंग के लिए समर्पित होगा। यह कदम इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता की ओर से डोजो प्रोजेक्ट को प्रभावी रूप से बंद करने के 5 महीने बाद उठाया गया है।
टीम
फिर से तैयार कर रहे टीम
एलन मस्क ने एक पोस्ट में कहा, "AI7/डोजो3 अंतरिक्ष-आधारित AI कंप्यूटिंग के लिए होगा।" उन्होंने इसे एक महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया। इसे हासिल करने के लिए टेस्ला अब उस टीम को फिर से खड़ा करने की तैयारी कर रही है, जिसे उसने कुछ महीने पहले भंग कर दिया था। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति ने कहा कि डोजो को पुनर्जीवित करने का निर्णय कंपनी के इन-हाउस चिप रोडमैप की स्थिति पर आधारित था।
बदलाव
कंपनी ने रणनीति में किया बदलाव
डोजो के प्रमुख पीटर बैनन के जाने के बाद कंपनी ने डोजो सुपरकंप्यूटर के पीछे काम करने वाली टीम को भंग कर दिया था। लगभग 20 डोजो कर्मचारी भी डेंसिटी AI में शामिल हो गए। इसके बाद टेस्ला ने अपने खुद के कस्टम सिलिकॉन को विकसित करने के बजाय कंप्यूटिंग के लिए एनवीडिया, AMD और चिप निर्माण के लिए सैमसंग पर निर्भरता बढ़ाने की योजना बनाई थी। मस्क की हालिया टिप्पणी रणनीति में फिर से बदलाव का संकेत देता है।