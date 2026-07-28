अमेरिकी राज्य टेनेसी ने मेटा पर किया मुकदमा, जानिए क्या है मामला
अमेरिकी राज्य टेनेसी ने मेटा पर मुकदमा दायर किया है। राज्य का आरोप है कि कंपनी जानती थी कि इंस्टाग्राम के ऑटोप्ले और एंडलेस स्क्रॉलिंग जैसे फीचर्स किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, फिर भी उसने इन फीचर्स को बनाए रखा।
रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2017 के कुछ अंदरूनी दस्तावेजों से यह बात सामने आई थी कि मेटा को भी इस बारे में चिंता थी, फिर भी राज्य का दावा है कि कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किए।
इस मुकदमे में कंपनी पर आर्थिक जुर्माना लगाने के साथ-साथ युवाओं की सुरक्षा के लिए इंस्टाग्राम में बड़े बदलाव करने की मांग की गई है।
राज्य के वकीलों ने अदालत में यह दलील दी कि मेटा कई सालों से जानता है कि उसके प्रोडक्ट्स बच्चों और किशोरों के लिए खतरनाक हैं।
आरोपों पर मेटा ने दिया यह जवाब
मेटा का कहना है कि वह सुरक्षा के लिए बेहतर टूल्स पर काम कर रही है, लेकिन यह उसकी अकेली कानूनी परेशानी नहीं है।
असल में, 41 दूसरे राज्य और हजारों परिवार भी ऐसे ही मामलों को लेकर मेटा के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अगले महीने कैलिफोर्निया में एक बड़ा फेडरल ट्रायल शुरू होगा, जिसमें इस बात की और गहराई से पड़ताल की जाएगी कि सोशल मीडिया बच्चों की मानसिक सेहत और भलाई पर कैसे असर डालता है।
इस ट्रायल के नतीजों से मेटा और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आगे चलकर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।