अमेरिकी राज्य टेनेसी ने मेटा पर किया मुकदमा, जानिए क्या है मामला

अमेरिकी राज्य टेनेसी ने मेटा पर मुकदमा दायर किया है। राज्य का आरोप है कि कंपनी जानती थी कि इंस्टाग्राम के ऑटोप्ले और एंडलेस स्क्रॉलिंग जैसे फीचर्स किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, फिर भी उसने इन फीचर्स को बनाए रखा।

रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2017 के कुछ अंदरूनी दस्तावेजों से यह बात सामने आई थी कि मेटा को भी इस बारे में चिंता थी, फिर भी राज्य का दावा है कि कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किए।

इस मुकदमे में कंपनी पर आर्थिक जुर्माना लगाने के साथ-साथ युवाओं की सुरक्षा के लिए इंस्टाग्राम में बड़े बदलाव करने की मांग की गई है।

राज्य के वकीलों ने अदालत में यह दलील दी कि मेटा कई सालों से जानता है कि उसके प्रोडक्ट्स बच्चों और किशोरों के लिए खतरनाक हैं।