कोडिंग टेस्ट में AI का ज्यादा इस्तेमाल करने पर टेक कंपनी ने उम्मीदवार को किया रिजेक्ट

कंपनी ने ईमेल में साफ लिखा, "दुर्भाग्य से, हमें ऐसे शख्स की तलाश है, जो अपने तकनीकी फैसलों को खुद समझा सके।" इस घटना के बाद AI के इस्तेमाल पर एक नई बहस छिड़ गई है।

कुछ लोग कह रहे हैं कि कोडिंग का बुनियादी ज्ञान आज भी बहुत जरूरी है, वहीं कुछ ने मजाक में यह भी कह दिया कि शायद रिजेक्शन का यह नोट भी किसी AI ने ही लिखा होगा।

इस पूरे मामले ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि AI का इस्तेमाल करने और आप जो बना रहे हैं, उसे खुद समझने के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।