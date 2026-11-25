CREAMS से निर्धारित और असल ऊर्जा उत्पादन के बीच के अंतर से होने वाली लागत कम होगी और कामकाज ज्यादा कुशल बनेगा।

टाटा पावर के देवानंद पालिकुथ ने बताया कि इस बदलाव से वे AI विश्लेषण और रिमोट मॉनिटरिंग की मदद से उपकरणों की दिक्कतें जल्दी पहचान पाते हैं।

अब चीजें खराब होने के बाद ठीक करने के बजाय वे समस्याओं को शुरू में ही रोक पाते हैं। कंपनी की योजना एडवांस फोरकास्टिंग और बैटरी स्टोरेज इंटीग्रेशन जैसी सुविधाएं भी जोड़ने की है, जिससे उनकी हरित ऊर्जा और भी भरोसेमंद बनेगी।