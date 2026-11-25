टाटा पावर ने रिन्यूएबल एनर्जी की निगरानी के लिए पेश किया AI प्लेटफॉर्म
टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी CREAMS नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाती है, जो रिन्यूएबल एनर्जी को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करता है।
यह सिस्टम हर दिन 1.1 करोड़ से ज्यादा डाटा पॉइंट्स का विश्लेषण करता है। इससे टाटा के विशाल सोलर और विंड नेटवर्क (7.3 गीगावाट) की रियल-टाइम जानकारी मिलती है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके CREAMS यह अनुमान लगाता है कि कितनी ऊर्जा बनेगी, उपकरणों की सेहत पर नजर रखता है और समस्याओं को बड़ा रूप लेने से पहले ही पहचान लेता है।
पूर्वानुमानित रखरखाव को संभव बनाता है CREAMS
CREAMS से निर्धारित और असल ऊर्जा उत्पादन के बीच के अंतर से होने वाली लागत कम होगी और कामकाज ज्यादा कुशल बनेगा।
टाटा पावर के देवानंद पालिकुथ ने बताया कि इस बदलाव से वे AI विश्लेषण और रिमोट मॉनिटरिंग की मदद से उपकरणों की दिक्कतें जल्दी पहचान पाते हैं।
अब चीजें खराब होने के बाद ठीक करने के बजाय वे समस्याओं को शुरू में ही रोक पाते हैं। कंपनी की योजना एडवांस फोरकास्टिंग और बैटरी स्टोरेज इंटीग्रेशन जैसी सुविधाएं भी जोड़ने की है, जिससे उनकी हरित ऊर्जा और भी भरोसेमंद बनेगी।