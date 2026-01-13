तमिलनाडु में बनेगा देश का पहला फुल-स्टैक सॉवरेन AI पार्क, सर्वम के साथ किया MOU 

इस परियोजना से AI अनुसंधान, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और गर्वेनेंस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में लगभग 1,000 उच्च-कुशल रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। घोषणा के अनुसार, सॉवरेन पार्क को AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षित डाटा फ्रेमवर्क, मॉडल अनुसंधान प्रयोगशालाओं और नवाचार समूहों को एकीकृत करने वाले एक विशिष्ट जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें शासन में AI के लिए एक समर्पित संस्थान भी होगा, जिसका उद्देश्य डाटा सुरक्षा और नैतिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।

डाटा स्टोरेज

राज्य में ही होगा डाटा स्टोरेज

यह पार्क एक फुल-स्टैक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां डाटा स्टोरेज, मॉडल प्रशिक्षण और तैनाती राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर की जाती है। सरकार ने कहा कि इस संरचना का उद्देश्य शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और नागरिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग के मामलों का समर्थन करना है। पार्क बनाने वाली सर्वम एक भारतीय जनरेटिव AI कंपनी है, जो भारतीय फुल-स्टैक AI प्लेटफॉर्म और मॉडल बनाती है।