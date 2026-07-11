माता-पिता के फोन देखने से बच्चों के साथ कम हो रहा भावनात्मक जुड़ाव, सर्वे में खुलासा टेक्नोलॉजी Jul 11, 2026

एक नए अध्ययन में यह सामने आया है कि जब माता-पिता अक्सर अपने फोन में लगे रहते हैं तो बच्चों को उनसे भावनात्मक जुड़ाव कम महसूस होता है।

शोधकर्ताओं ने 600 अमेरिकी बच्चों (12-17 के बच्चे) का एक सर्वे किया और उसमें एक स्पष्ट संबंध देखा। उन्होंने पाया कि माता-पिता जितना ज्यादा अहम पलों में अपने डिवाइस देखते हैं, किशोर को उन रिश्तों में उतना ही ज्यादा असुरक्षित और दूर-सा महसूस होता है।