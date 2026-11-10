डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, व्हाट्सऐप से मांगा जवाब

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:58 pm Nov 10, 202601:58 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी मांगी है। अदालत ने इन कंपनियों को अपने सुझाव कोर्ट के साथ भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को भी सौंपने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने यह आदेश डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।