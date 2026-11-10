IPL 2027: पंजाब किंग्स छोड़ मुंबई इंडियंस से जुड़ेंगे अर्शदीप सिंह, पिता ने कर दी पुष्टि

अर्शदीप के पिता ने पत्रकार विमल कुमार से बातचीत में बताया कि उसके ट्रेड को लेकर पहले कोई चर्चा नहीं हुई थी।

उन्होंने कहा कि इस फैसले की जानकारी मिलने पर उनका बेटा और पूरा परिवार हैरान रह गया। उनके मुताबिक, उन्हें भी अचानक पता चला कि अर्शदीप का ट्रेड हो गया है।

अब शायद इसकी आधिकारिक सूचना मिली है। हालांकि, उन्होंने हार्दिक पांड्या के इस सौदे के तहत पंजाब किंग्स में जाने की संभावनाओं पर कोई जानकारी नहीं दी।