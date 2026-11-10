टाइगर फायरिंग केस: मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस के बाद एक्शन में मुंबई पुलिस, सितारों को जारी किया ये फरमान

लेखन नेहा शर्मा 01:12 pm Nov 10, 202601:12 pm

क्या है खबर?

अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए फायरिंग हमले के बाद मुंबई पुलिस ने सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने बॉलीवुड कलाकारों के लिए एक सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ से बचने और प्रशंसकों से मिलने-जुलने से परहेज करने की सलाह दी गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, सितारों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए ये एहतियाती कदम उठाया गया है।