स्कॉटलैंड ने अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट संबंध किए सीमित, अब केवल ICC टूर्नामेंट में खेलेंगे

स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुनसे अफगान प्रीमियर लीग (APL) के ड्राफ्ट में चुने जाने वाले एकमात्र स्कॉटिश खिलाड़ी हैं।

बोर्ड ने साफ किया है कि वे अपने खिलाड़ियों के अनुबंधों का सम्मान करेंगे और ICC से लीग को मंजूरी मिलने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करेंगे।

बोर्ड ने कहा, "यदि किसी खिलाड़ी को NOC जारी की जाती है, तो खिलाड़ी की लीग में भागीदारी को वर्तमान अफगान शासन (तालिबान) के समर्थन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।"