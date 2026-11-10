हेमा मालिनी को उम्मीद से बढ़कर लगी रणबीर की 'रामायण', बांधे तारीफों के पुल

हेमा ने आगे लिखा, 'मैं दर्शकों की प्रतिक्रिया देख सकती थी, जैसे वे किसी दूसरे दौर में पहुंच गए हों और जो हो रहा था उसमें हिस्सा लेने को मजबूर हों। असल में, लेटेस्ट टेक्निकल इनोवेशन के इस्तेमाल ने सारा फर्क ला दिया। इंभारतीय दर्शकों के लिए यह सच में एक बिल्कुल अनोखा अनुभव था।'

'रामायण' का पहला भाग 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ जिसने अब तक 500 करोड़ रुपये से ज्यादा वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है।