सुप्रीम कोर्ट ने मेटा को लगाई फटकार, कहा- कानूनी नहीं मान सकते तो भारत छोड़ दो

अपील

इन मामलों से जुड़ी है यह सुनवाई

इस सुनवाई में व्हाट्सऐप, मेटा और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा दायर की गई अपीलें भी शामिल थीं, जिनमें डाटा साझाकरण और बाजार प्रभुत्व के संबंध में जनवरी, 2025 के NCLAT आदेश को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने तकनीकी दिग्गजों के सूचित सहमति के दावों पर तीखे सवाल उठाते हुए कहा कि सड़क ठेला लगाने से लेकर ग्रामीण लोगों सहित लाखों यूजर जटिल गोपनीयता नीतियों को व्यावहारिक रूप से नहीं समझ सकते।