सुनीता विलियम्स ने कल्पना चावला की मां और बहन से की मुलाकात

सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मां और बहन से मुलाकात की है। यह मुलाकात बीते दिन राजधानी दिल्ली में हुई, जहां भावनाओं से भरा माहौल देखने को मिला। अमेरिकन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद विलियम्स ने कल्पना चावला की 90 वर्षीय मां संयोगिता चावला को गले लगाया। इस पल ने वहां मौजूद लोगों को भावुक कर दिया और पुरानी यादें ताजा हो गईं, जो अंतरिक्ष यात्राओं और रिश्तों से जुड़ी थीं।

याद कल्पना चावला की याद और सम्मान कल्पना भारतीय मूल की पहली महिला थीं, जो अंतरिक्ष में गई थीं। फरवरी, 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया हादसे में उनकी मौत हो गई थी। इस हादसे से भारत समेत पूरी दुनिया में शोक फैल गया था। उनकी उपलब्धियों को आज भी बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान उनकी मां ने बेटी की सादगी, मेहनत और इंसानियत से जुड़ी सोच को याद किया, जिसने सभी को भावुक कर दिया।

कार्यक्रम कार्यक्रम में विलियम्स की मौजूदगी 60 वर्षीय विलियम्स दिल्ली में 'आइज ऑन द स्टार्स, फीट ऑन द ग्राउंड' नाम के कार्यक्रम में शामिल हुईं। करीब एक घंटे के इस सेशन के बाद वह मंच से उतरीं और सबसे आगे बैठीं संयोगिता चावला के पास पहुंचीं। उन्होंने उन्हें प्यार से गले लगाया और हालचाल पूछा। इस दौरान कल्पना चावला की बहन दीपा भी मौजूद रहीं। यह मुलाकात बेहद सादगी भरी और अपनापन दिखाने वाली रही।

Advertisement