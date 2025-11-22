सुंदर पिचई ने 2026 को बताया चुनौतीपूर्ण साल, कर्मचारियों को दी हिदायत 

पिचई ने चेतावनी देते हुए कहा, "यह एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी दौर है, इसलिए आप अपनी उपलब्धियों पर आराम नहीं कर सकते। हमें आगे बहुत मेहनत करनी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम इस समय अच्छी स्थिति में हैं।" यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कर्मचारियों को एक ज्ञापन में बताया कि गूगल की सफलता हमारी कंपनी के लिए कुछ अस्थायी आर्थिक बाधाएं पैदा कर सकती है।

खतरा

AI निवेश बुलबुले पर यह बोले पिचई

गूगल प्रमुख ने संभावित AI निवेश बुलबुला फटने की बढ़ती चिंताओं को भी संबोधित किया। यह एक ऐसा विषय है, जिस पर सिलिकॉन वैली के अधिकारियों और वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों के बीच तेजी से बहस हो रही है। दरअसल, इस बात पर संदेह बढ़ रहा है कि क्या अनुमानित AI खर्च में खरबों डॉलर को उचित ठहराया जा सकता है। पिचाई ने गूगल के अनुशासित निवेश दृष्टिकोण और मजबूत वित्तीय बुनियाद पर जोर देकर कर्मचारियों को आश्वस्त किया।