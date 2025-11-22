सुंदर पिचई ने 2026 को बताया चुनौतीपूर्ण साल, कर्मचारियों को दी हिदायत
क्या है खबर?
गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचई ने एक बैठक के दौरान कर्मचारियों को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। उन्होंने चेताया है कि 2026 एक चुनौतीपूर्ण साल होगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और क्लाउड कंप्यूटिंग की मांग को पूरा करने का बढ़ता दबाव होगा। इतना ही नहीं दिग्गज टेक प्रमुख ने कर्मचारियों को अपनी उपलब्धियों से संतुष्ठ होकर कमजोर पड़ने से बचने की भी हिदायत दी है।
बयान
पिचई ने क्या कहा?
पिचई ने चेतावनी देते हुए कहा, "यह एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी दौर है, इसलिए आप अपनी उपलब्धियों पर आराम नहीं कर सकते। हमें आगे बहुत मेहनत करनी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम इस समय अच्छी स्थिति में हैं।" यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कर्मचारियों को एक ज्ञापन में बताया कि गूगल की सफलता हमारी कंपनी के लिए कुछ अस्थायी आर्थिक बाधाएं पैदा कर सकती है।
खतरा
AI निवेश बुलबुले पर यह बोले पिचई
गूगल प्रमुख ने संभावित AI निवेश बुलबुला फटने की बढ़ती चिंताओं को भी संबोधित किया। यह एक ऐसा विषय है, जिस पर सिलिकॉन वैली के अधिकारियों और वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों के बीच तेजी से बहस हो रही है। दरअसल, इस बात पर संदेह बढ़ रहा है कि क्या अनुमानित AI खर्च में खरबों डॉलर को उचित ठहराया जा सकता है। पिचाई ने गूगल के अनुशासित निवेश दृष्टिकोण और मजबूत वित्तीय बुनियाद पर जोर देकर कर्मचारियों को आश्वस्त किया।