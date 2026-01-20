सूर्य पर बड़ा विस्फोट, धरती की ओर बढ़ रहा 20 सालों का सबसे बड़ा सौर तूफान

सूर्य पर कई सक्रिय सनस्पॉट मौजूद रहते हैं, जिनमें समय-समय पर विस्फोट होते रहते हैं। हाल ही में ऐसे ही एक सनस्पॉट में बड़ा विस्फोट हुआ है, जिससे तेज सौर तूफान धरती की ओर बढ़ रहा है। वैज्ञानिक एजेंसियों के अनुसार, यह बीते 20 वर्षों का सबसे बड़ा सोलर रेडिएशन स्टॉर्म माना जा रहा है। इसके असर से सोमवार शाम और मंगलवार सुबह कुछ इलाकों में ऑरोरा दिख सकता है, साथ ही तकनीकी सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है।

रेडिएशन 20 साल में सबसे शक्तिशाली सोलर रेडिएशन स्टॉर्म स्पेस वेदर एजेंसियों ने इस सोलर रेडिएशन स्टॉर्म को गंभीरता के पैमाने पर पांच में से लेवल चार यानी S4 श्रेणी में रखा है। यह स्तर आखिरी बार अक्टूबर, 2003 में देखा गया था। उस समय कई देशों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई थी। इस बार भी सैटेलाइट, एविएशन और स्पेस मिशन से जुड़ी गतिविधियों पर असर की आशंका है। इसी वजह से एयरलाइंस, स्पेस एजेंसियों और पावर सेक्टर से जुड़े ऑपरेटरों को पहले से सतर्क किया गया है।

असर सैटेलाइट, GPS और अंतरिक्ष यात्रियों पर असर तेज सोलर रेडिएशन धरती तक पहुंचने पर सैटेलाइट और GPS सिस्टम के लिए खतरा बन सकता है। इससे नेविगेशन सेवाओं में गड़बड़ी और संचार बाधित होने की संभावना रहती है। अंतरिक्ष स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को ज्यादा सुरक्षित हिस्सों में जाने की सलाह दी जा सकती है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि आम लोगों की रोजमर्रा की तकनीक पर इसका असर सीमित रहने की उम्मीद है और जरूरी सिस्टम लगातार निगरानी में हैं।

