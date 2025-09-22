राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति ने फर्जी कॉल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है (तस्वीर: एक्स/@nabilajamal_)

राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति के साथ धोखाधड़ी का प्रयास, साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज

क्या है खबर?

जालसाज फर्जी काल के जरिए अब आम लोगों को ही नहीं, बल्कि बड़ी-बड़ी हस्तियों को भी निशाना बना रहे हैं। एक ऐसा ही असफल प्रयास इंफोसिस फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य और समाजसेवी सुधा मूर्ति के साथ किया गया। ठग ने उन्हें एक फर्जी कॉल करके मोबाइल सेवा बंद करने की धमकी देते हुए उनकी संवेदनशील जानकारी निकालने की कोशिश की थी। इसको लेकर उन्होंने 20 सितंबर को बेंगलुरु के साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज कराया है।