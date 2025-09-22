LOADING...
राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति के साथ धोखाधड़ी का प्रयास, साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज 
राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति ने फर्जी कॉल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है (तस्वीर: एक्स/@nabilajamal_)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Sep 22, 2025
06:13 pm
क्या है खबर?

जालसाज फर्जी काल के जरिए अब आम लोगों को ही नहीं, बल्कि बड़ी-बड़ी हस्तियों को भी निशाना बना रहे हैं। एक ऐसा ही असफल प्रयास इंफोसिस फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य और समाजसेवी सुधा मूर्ति के साथ किया गया। ठग ने उन्हें एक फर्जी कॉल करके मोबाइल सेवा बंद करने की धमकी देते हुए उनकी संवेदनशील जानकारी निकालने की कोशिश की थी। इसको लेकर उन्होंने 20 सितंबर को बेंगलुरु के साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज कराया है।

शिकायत 

शिकायत में लगाया यह आरोप

सुधा मूर्ति ने शिकायत में कहा कि 5 सितंबर सुबह 9:40 बजे उन्हें एक नंबर से कॉल आया, जो ट्रूकॉलर पर दूरसंचार विभाग जैसा दिखाई दिया। कॉल करने वाले ने खुद को दूरसंचार मंत्रालय का कर्मचारी बताते हुए कहा कि उनका मोबाइल नंबर जनवरी, 2020 में आधार कार्ड से लिंक किए बिना पंजीकृत किया गया था। धमकी दी कि उसके नंबर से अश्लील वीडियो भेजे/एक्सेस किए जा रहे हैं और दोपहर 12 बजे तक कनेक्शन काट दिया जाएगा।

मांग 

सुधा मूर्ति ने की कार्रवाई की मांग 

शिकायत में कहा गया है कि उस व्यक्ति ने मूर्ति से निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश की और उन्हें असभ्य बताया। उन्होंने धमकी और संवेदनशील डाटा हासिल करने की कोशिश के लिए कॉलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस तरह के कॉल आना आम होता जा रहा है। सरकार के साथ-साथ सेवा प्रदाता भी इनके बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं, जिनसे मिनटों में उनके खाते से पैसा पार किया जा सकता है।