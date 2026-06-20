उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में व्यायाम से ज्यादा योग कारगर टेक्नोलॉजी Jun 20, 2026

हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि योग सिर्फ शरीर को लचीला बनाने के लिए ही नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल के लिए भी बेहद लाभकारी हो सकता है। शोध से सामने आया है कि अगर, आप अपने वर्कआउट दिनचर्या में योग को नियमित रूप से शामिल करते हैं तो आपका सिस्टोलिक रक्तचाप 10mm Hg तक कम हो सकता है।

दूसरी तरफ, सिर्फ शारीरिक व्यायाम करने से यह सिर्फ 4mm Hg ही घटता है। इतना ही नहीं योग हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप), इंसुलिन रेजिस्टेंस और शरीर में होने वाली सूजन (इंफ्लेमेशन) को भी घटाता है। ये सभी दिल की बीमारियों के बड़े कारण माने जाते हैं।