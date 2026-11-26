सैटेलाइट की इस बड़ी संख्या की मुख्य वजह स्टारलिंक है, जो अब निचली पृथ्वी कक्षा में मौजूद सक्रिय सैटेलाइट का लगभग 70 फीसदी हिस्सा है। खगोलविद इस बात को लेकर चिंतित हैं।

प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के खगोल भौतिकी विज्ञान विभाग के प्रोफेसर गैस्पर बाकोस ने इन सैटेलाइट को प्रकाश प्रदूषण का एक नया रूप बताया है। उनके मुताबिक, ये सैटेलाइट आकाशगंगा और मिल्की वे को भी देखना मुश्किल बना रहे हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर, यह सिलसिला जारी रहा तो हम रात के आसमान की प्राकृतिक खूबसूरती और विज्ञान का कुछ हिस्सा खो सकते हैं।