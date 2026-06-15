ग्रीनलैंड के ग्लेशियर समुद्र में 4 गुना तेजी से छोड़ रहे बर्फ

बर्फ के पहाड़ बदल रहे आर्कटिक का समुद्र तल

ये बर्फ के पहाड़ सिर्फ पानी में तैर नहीं रहे हैं, असल में ये अपने साथ चट्टानें और गाद भी गहरे समुद्र तक ले जाते हैं। इससे समुद्र तल पर नई पथरीली जगहें बन रही हैं, जहां अलग-अलग तरह के समुद्री जीव पनप सकते हैं। इस वजह से आर्कटिक का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहा है।

इसका असर इंसानों पर भी दिख रहा है। आर्कटिक के समुद्री रास्तों पर बर्फ के पहाड़ों की बढ़ती संख्या और नए जहाजरानी मार्ग खुलने से इन इलाकों में जहाज चलाना अब ज्यादा खतरनाक हो गया है।

अध्ययन के सह लेखक शाफाकत अब्बास खान कहते हैं, "जब ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलती है तो समुद्र का स्तर बढ़ता है, लेकिन हम यह भी देख सकते हैं कि ये बदलाव पूरे आर्कटिक को प्रभावित कर रहे हैं।"