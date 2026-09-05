जल्द ही एक साधारण यूरिन टेस्ट से लगा सकते हैं मूत्राशय कैंसर का पता

एक बड़े क्लिनिकल स्टडी में यूरिन के एक आसान टेस्ट से मूत्राशय कैंसर का पता लगाने में बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं। इसमें 10 में से 9 से ज्यादा मामलों की पहचान की गई। अध्ययन का कहना है कि इस आसान और बिना चीर-फाड़ वाले तरीके से चिकित्सक यह तय कर पाएंगे कि किन मरीजों को तुरंत और जांच की जरूरत है और कौन सुरक्षित रूप से इंतजार कर सकते हैं, जिससे हॉस्पिटल की सेवाओं पर दबाव कम हो सकता है।

2 सितंबर को 'यूरोपियन यूरोलॉजी ऑन्कोलॉजी' में छपी ये जानकारी अहम है क्योंकि मूत्राशय कैंसर की जांच में सिस्टोस्कोपी शामिल हो सकती है। यह एक इनवेसिव प्रक्रिया है, जिसमें यूरेथ्रा के जरिए ब्लैडर में कैमरा डाला जाता है।