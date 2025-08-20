स्ट्राइप की गड़बड़ी से ChatGPT गो सब्सक्रिप्शन में प्लान में बाधा, यूजर्स को आ रही परेशानी 

इस गड़बड़ी के जवाब में OpenAI ने अपनी वेबसाइट पर एक संदेश जारी किया, जिसमें कहा गया, "हमें एक समस्या का सामना करना पड़ा, जहां UPI भुगतान अस्थायी रूप से अनुपलब्ध था।" इसके आगे कहा गया है, "हम धीरे-धीरे भुगतान विधि को दोबारा एक्टिव कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि यह अभी सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध न हो। 12-24 घंटों के भीतर पूर्ण समाधान की उम्मीद है।" समस्या का सटीक कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है।

ChatGPT गो

क्या है ChatGPT गो प्लान?

ChatGPT गो कंपनी की सबसे सस्ती पेशकशों में से एक है, जिसकी की कीमत 399 रुपये प्रति माह है। यह शुल्क पर नवीनतम GPT-5 मॉडल और अन्य लोकप्रिय ChatGPT सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है। सस्ता सब्सक्रिप्शन प्लान कंपनी ने हाल ही में भारत में अपने सभी प्लान की कीमतें डॉलर की बजाए रुपये में तय करने के बाद संभव हो पाया है। इस प्लान के लिए भुगतान UPI के अलावा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।