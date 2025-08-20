गूगल ने यूरोपीय संघ के दबाव में प्ले स्टोर की शर्तों में बदलाव किया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

गूगल ने प्ले स्टोर की शर्तों में किया बदलाव, जानिए क्या है इसके पीछे वजह

क्या है खबर?

गूगल ने ऐप डेवलपर्स के लिए ग्राहकों को अन्य प्लेटफॉर्म पर भेजना आसान बनाने की योजना की घोषणा की है। यह कदम यूरोपीय संघ (EU) के प्रतिस्पर्धा नियामक द्वारा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाने के बाद उठाया गया है। ये आरोप इस बात पर आधारित हैं कि क्या गूगल ऐप डेवलपर्स को प्ले स्टोर के बाहर के प्लेटफॉर्म के बारे में यूजर्स को सूचित करने से रोकता है और गूगल फ्लाइट्स जैसी सर्च सेवाओं को प्राथमिकता देता है?