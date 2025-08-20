गूगल ने प्ले स्टोर की शर्तों में किया बदलाव, जानिए क्या है इसके पीछे वजह
क्या है खबर?
गूगल ने ऐप डेवलपर्स के लिए ग्राहकों को अन्य प्लेटफॉर्म पर भेजना आसान बनाने की योजना की घोषणा की है। यह कदम यूरोपीय संघ (EU) के प्रतिस्पर्धा नियामक द्वारा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाने के बाद उठाया गया है। ये आरोप इस बात पर आधारित हैं कि क्या गूगल ऐप डेवलपर्स को प्ले स्टोर के बाहर के प्लेटफॉर्म के बारे में यूजर्स को सूचित करने से रोकता है और गूगल फ्लाइट्स जैसी सर्च सेवाओं को प्राथमिकता देता है?
आरोप
क्या लगाए गए हैं आरोप?
मार्च में गूगल पर यूरोपीय संघ के डिजिटल मार्केट्स एक्ट (DMA) का उल्लंघन करने के 2 आरोप लगाए गए थे, जिसका उद्देश्य टेक कंपनी के प्रभाव पर लगाम लगाना है। इस पर ऐप डेवलपर्स को बेहतर डील के लिए ग्राहकों को स्वतंत्र रूप से अन्य प्लेटफॉर्म पर भेजने से रोकने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से नए ग्राहक प्राप्त करने में ऐप डेवलपर की मदद करने के लिए सर्विस चार्ज लेने को अनुचित बताया।
बदलाव
आरोपों के जवाब में किया बदलाव
एक ब्लॉग पोस्ट में गूगल ने कहा कि यूरोपीय संघ, डेवलपर्स और अन्य विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद कंपनी कुछ शर्तों को अपडेट कर रहा है। EMEA की वरिष्ठ प्रतिस्पर्धा सलाहका, क्लेयर केली ने कहा कि "हमें अभी भी चिंता है कि ये बदलाव एंड्रॉयड यूजर्स को हानिकारक कंटेंट के संपर्क में ला सकते हैं और ऐप के अनुभव को और खराब कर सकते हैं।" इस संशोधन में एंड्रॉयड डेवलपर्स के लिए नए शुल्क और अधिक विकल्प शामिल हैं।