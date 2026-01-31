स्टारलिंक AI प्रशिक्षण के लिए करेगी यूजर डाटा का उपयोग, गोपनीयता नीति में किया बदलाव

यूजर डाटा

यह डाटा किया जाता है स्टोर

स्टारलिंक यूजर का व्यापक डाटा एकत्र करती है, जिसमें लोकेशन, क्रेडिट कार्ड और कॉन्टैक्ट्स जानकारी के साथ-साथ IP एड्रेस भी शामिल हैं। यह सेवा ऑडियो-विजुअल जानकारी, साझा की गई फाइल कंटेंट और अन्य व्यक्तिगत जानकारी से प्राप्त निष्कर्षों जैसे संचार डाटा भी एकत्र करती है। नई गोपनीयता नीति में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि AI प्रशिक्षण के लिए किस प्रकार के डाटा का उपयोग किया जाएगा। यह बदलाव स्पेस-X के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) से पहले किया है।