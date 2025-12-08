स्टारलिंक की कीमत का हुआ खुलासा, भारत में हर महीने इतना करना पड़ेगा भुगतान

अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक अब भारत में अपनी शुरुआत की ओर बढ़ रही है। कंपनी दूर-दराज और कमजोर नेटवर्क वाले इलाकों में तेज इंटरनेट देने का लक्ष्य लेकर आई है। कई महीनों की तैयारी और सरकारी मंजूरी की प्रक्रिया के बाद अब कंपनी ने भारत के लिए अपने रेजिडेंशियल प्लान की कीमत भी घोषित कर दी है। इससे देश में सैटेलाइट इंटरनेट की शुरुआत का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है।

कीमत मासिक प्लान की कीमत और सुविधाएं स्टारलिंक ने अपने रेजिडेंशियल इंटरनेट प्लान की कीमत 8,600 रुपये प्रति महीना तय की है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। इसके साथ ही नए ग्राहकों के लिए 30 दिन का ट्रायल भी दिया जा रहा है, जिससे कोई भी पहले सेवा को जांच सकता है। कंपनी का कहना है कि यह प्लान उन इलाकों के लिए काफी उपयोगी होगा, जहां अभी तक सही तरीके से ब्रॉडबैंड की सुविधा मौजूद नहीं है।

खर्च हार्डवेयर किट पर कितना खर्च आएगा? स्टारलिंक इंटरनेट चलाने के लिए एक खास हार्डवेयर किट भी जरूरी होगी, जिसकी कीमत 34,000 रुपये रखी गई है। यह रकम ग्राहकों को एक बार चुकानी होगी। कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम हर मौसम में सही ढंग से काम करेगा और इसका अपटाइम 99.9 प्रतिशत से ज्यादा रहेगा। इस हार्डवेयर किट का इंस्टॉलेशन भी बेहद आसान होगा और ग्राहक सिर्फ प्लग लगाकर इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे।

