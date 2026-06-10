स्टारलिंक को भारत में शुरुआत करने के लिए सरकारी मंजूरी का इंतजार

प्रतिद्वंद्वी कंपनियां भी कर रहीं तैयारी

स्टारलिंक का कहना है कि वह भारत के दूर-दराज के इलाकों तक भरोसेमंद इंटरनेट पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए कंपनी स्थानीय नियमों के अनुकूल एक खास मॉडल पर काम कर रही है।

ड्रेयर ने यह भी बताया कि अधिकारियों के साथ बातचीत अभी भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है, भले ही इसे लेकर देरी की अफवाहें फैल रही हों।

दूसरी ओर, यूटेलसैट वनवेब और जियो-स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड (SGS) जैसे प्रतिद्वंद्वी कंपनियों को अपना लाइसेंस मिल चुका है। वे भी अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए सिर्फ स्पेक्ट्रम आवंटन का इंतजार कर रही हैं।