ईशा देओल पहली बार हॉरर-कॉमेडी का बनेंगी हिस्सा

ईशा देओल हॉरर-कॉमेडी में आजमाएंगी हाथ, फिल्म 'घूंघट' से मचाने आएंगी तहलका

लेखन ज्योति सिंह 10:58 am Jun 09, 202610:58 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा देओल ने अपने अभिनय करियर में रोमांटिक, एक्शन और ड्रामा समेत कई फिल्में की हैं। पहली बार दर्शक उन्हें एक हॉरर कॉमेडी में देखेंगे, जिसकी लोकप्रियता इस वक्त भारतीय सिनेमा पर छाई हुई है। फिल्म का नाम 'घूंघट' है, जिसमें डर, हंसी, रोमांस और कल्पना का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलेगा। राजीव एस. रुइया फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं, जबकि इसका निर्माण नेटिव सिनेमाज के बैनर तले देवेश कुमार द्वारा किया जा रहा है।