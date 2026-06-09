AI कंपनी परप्लेक्सिटी 2028 में ला सकती है IPO, CEO ने किया खुलासा
क्या है खबर?
परप्लेक्सिटी ने संकेत दिया है कि वह 2028 में IPO लॉन्च करने की योजना बना रही है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अरविंद श्रीनिवास ने CNBC को दिए एक इंटरव्यू में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह योजना पहले से तय है और दूसरी AI कंपनियों के फैसलों से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। परप्लेक्सिटी का मानना है कि सही समय पर सार्वजनिक बाजार में प्रवेश करना उसके लंबे समय के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा।
लिस्टिंग
OpenAI और एंथ्रोपिक की लिस्टिंग पर नजर
परप्लेक्सिटी की यह योजना ऐसे समय सामने आई है, जब OpenAI और एंथ्रोपिक भी IPO की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। श्रीनिवास ने कहा कि इन कंपनियों की लिस्टिंग का असर पूरे AI उद्योग पर पड़ सकता है। उनके अनुसार, अगर इन कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस सप्ताह होने वाली स्पेस-X की सार्वजनिक पेशकश को बाजार एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देख रहा है।
IPO
AI उद्योग के लिए अहम माने जा रहे IPO
श्रीनिवास का मानना है कि OpenAI और एंथ्रोपिक जैसे बड़े नामों के IPO पूरे AI सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण होंगे। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों का कारोबार मजबूत है और उन्हें उम्मीद है कि उनकी लिस्टिंग सफल रहेगी। उनके अनुसार, अगर प्रमुख AI कंपनियां शेयर बाजार में अच्छा प्रदर्शन करती हैं तो इससे उद्योग को नई पूंजी और विकास के अवसर मिल सकते हैं, जिसका फायदा अन्य कंपनियों को भी होगा।
पूंजी
फिलहाल पूंजी की कोई कमी नहीं
परप्लेक्सिटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसे फिलहाल वित्तीय दबाव का सामना नहीं करना पड़ रहा है। कंपनी के अनुसार, उसके पास पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं और 2028 से पहले सार्वजनिक होने की कोई योजना नहीं है। श्रीनिवास ने कहा कि कंपनी फिलहाल अपने उत्पाद और तकनीक को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। यही कारण है कि परप्लेक्सिटी आने वाले कुछ वर्षों तक निजी कंपनी के रूप में काम जारी रखने की तैयारी में है।