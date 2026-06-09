2028 में IPO लाने की तैयारी में परप्लेक्सिटी

AI कंपनी परप्लेक्सिटी 2028 में ला सकती है IPO, CEO ने किया खुलासा

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:53 am Jun 09, 202609:53 am

क्या है खबर?

परप्लेक्सिटी ने संकेत दिया है कि वह 2028 में IPO लॉन्च करने की योजना बना रही है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अरविंद श्रीनिवास ने CNBC को दिए एक इंटरव्यू में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह योजना पहले से तय है और दूसरी AI कंपनियों के फैसलों से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। परप्लेक्सिटी का मानना है कि सही समय पर सार्वजनिक बाजार में प्रवेश करना उसके लंबे समय के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा।