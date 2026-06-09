श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईथा' की रिलीज तारीख का ऐलान, जानिए कब देगी दस्तक

घोषणा

श्रद्धा कपूर रक्षाबंधन के त्योहार पर जीतने आएंगी दर्शकों का दिल

मशहूर फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने एक्स पर बताया है कि श्रद्धा की फिल्म 'ईथा' को रक्षाबंधन के मौके पर रिलीज किया जाएगा। यह 28 अगस्त को सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए तैयार है। फिल्म में रणदीप हुड्‌डा और मुहम्मद जीशान अयूब भी अहम किरदारों में शामिल हैं। विक्की कौशल की 'छावा' (2025) जैसी हिट फिल्म दे चुके लक्ष्मण 'ईथा' का निर्देशन कर रहे हैं। यह फिल्म महाराष्ट्र की मशहूर लाेक कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर की बायोपिक है।