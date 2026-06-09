सैम बैंकमैन-फ्राइड ने ट्रंप के पास भेजी माफी अर्जी

FTX घोटाले के दोषी सैम बैंकमैन-फ्राइड ने ट्रंप के पास भेजी माफी अर्जी

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:54 am Jun 09, 202610:54 am

क्या है खबर?

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज FTX के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड एक बार फिर चर्चा में हैं। ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में 25 साल की जेल की सजा काट रहे सैम ने अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आधिकारिक तौर पर माफी मांगी है। उन्होंने अमेरिकी न्याय विभाग के जरिए आवेदन जमा किया है। यह कदम ऐसे समय आया है, जब वह सजा को चुनौती देने की कोशिश भी कर रहे हैं और अदालत के अगले फैसले का इंतजार कर रहे हैं।