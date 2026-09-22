स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने दिमाग 2 हिस्सों में बंटा होने का किया दावा

आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका दिमाग शायद अकेले काम करने के बजाय 2 हिस्सों में बंटकर काम करता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक नए शोध में यह बात सामने आई है कि दिमाग का अगला हिस्सा शुरुआती विकास के दौरान दिमाग के पिछले हिस्से से एक अलग 'प्रोजेनिटर सेल' से बनता है। दोनों हिस्से ऐसे हैं जैसे दिमाग में 2 अलग-अलग अंग हों। इसी वजह से वैज्ञानिक पहले लैब में दिमाग की कुछ खास कोशिकाओं को विकसित करने में मुश्किल महसूस करते थे। वे दिमाग के दोनों हिस्सों के बजाय केवल एक हिस्से के लिए बनाए गए 'स्टेम सेल' का इस्तेमाल कर रहे थे।