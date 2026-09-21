सोनिया गांधी को मतदाता सूची मामले में कोर्ट से झटका

सोनिया गांधी को मतदाता सूची मामले में झटका, जांच से इनकार करने वाला आदेश रद्द

लेखन गजेंद्र 03:33 pm Sep 21, 202603:33 pm

क्या है खबर?

दिल्ली की एक कोर्ट ने सोमवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ मतदाता सूची मामले में आपराधिक कार्यवाही की मांग वाली याचिका खारिज की गई थी। द्वारका कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि यह आदेश पूरी तरह से निरर्थक था, जिसमें उचित कारणों का अभाव था। कोर्ट ने मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया है।