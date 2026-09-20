वैज्ञानिकों ने चूहों के दिमाग में विकसित किए इंसानी न्यूरॉन्स, कई बीमारियों के खुलेंगे राज

ड्यूक लॉ की लॉ और फिलॉसफी की प्रोफेसर नीता फराहनी ने बताया कि वैज्ञानिकों ने न्यूरॉन्स को ज्यादा विकसित होने से पहले ही रोक दिया था, ताकि कोई खतरा न हो।

दिलचस्प बात यह है कि कम ऑक्सीजन मिलने पर इन चूहों ने ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया दी, जैसे दिमागी चोट वाले नवजात बच्चे देते हैं।

इसके साथ ही इनमें वॉन इकोनॉमो न्यूरॉन्स भी विकसित हुए, जो सामाजिक व्यवहार और फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया से जुड़े हैं। इन न्यूरॉन्स से वैज्ञानिकों को इस दुर्लभ बीमारी को बेहतर ढंग से समझने और भविष्य में नए इलाज ढूंढने में मदद मिल सकती है।