श्रीधर वेंबू ने तकनीकी बुनियाद मजबूत करने पर दिया जोर टेक्नोलॉजी Jun 15, 2026

जोहो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) श्रीधर वेंबू का मानना है कि भारत को अपनी तकनीक बेहतर बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ चकाचौंध वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के पीछे भागने के बजाय अपनी तकनीकी बुनियाद मजबूत करनी होगी।

अमेरिका द्वारा सुरक्षा चिंताओं के कारण कुछ एडवांस्ड AI मॉडल्स पर पाबंदी लगाने के बाद वेंबू ने कहा कि दूसरे देशों की तकनीक पर निर्भरता भारत को कमजोर बनाती है।

उन्होंने AI को 'क्षमताओं के एक पिरामिड का ऊपरी सिरा' बताया, जिसकी ज्यादातर बुनियादी चीजें हमारे पास नहीं हैं और जिनके बारे में हमें पता तक नहीं है। उनका मानना है कि असली आजादी तब मिलेगी, जब हम अपने देश में ही सस्ती और जरूरी तकनीक बनाएंगे।