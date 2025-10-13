श्रीधर वेंबू ने मैपल्स को गूगल मैप्स से बेहतर बताया, केंद्रीय मंत्री भी कर चुके तारीफ
क्या है खबर?
जोहो के सह संस्थापक श्रीधर वेंबू ने मैपमायइंडिया के नए नेविगेशन ऐप मैपल्स की प्रशंसा करते हुए इसे बहुत शानदार ऐप बताया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इसमें दशकों के अनुसंधान और विकास की झलक दिखाई देती है, जो गूगल मैप्स से कहीं ज्यादा लंबे हैं। वेंबू ने सोशल मीडिया पर IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए मैपल्स की सराहना करते हुए मैपमायइंडिया टीम को शुभकामनाएं दी हैं।
खासियत
केंद्रीय मंत्री भी बता चुके हैं ऐप की खासियत
पिछेल दिनों केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक पोस्ट किया था, जिसमें एक छोटा-सा वीडियो भी शेयर किया गया। इसमें वे अपनी कार में स्वदेशी मैपल्स ऐप का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे थे। इसमें उन्होंने ऐप की ओवरब्रिज और अंडरपास के 3D दृश्य और बहु-मंजिला इमारतों में दुकानों या स्थानों के सटीक स्थान दिखाने की क्षमता का उल्लेख किया। मंत्री ने ऐप को अच्छी सुविधाएं देने वाला बताया और लोगों से भी इसे आजमाने का आग्रह किया।
योजना
रेलवे में मैपल्स के इस्तेमाल की योजना
मोदी सरकार के मंत्री ने आगे बताया कि सरकार रेलवे क्षेत्र में मैपल्स के GIS एप्लिकेशंस को एकीकृत करने के लिए मैपमायइंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रही है। यह सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से अपनाने का संकेत है। दूसरी तरफ मैपल्स ने जोर देकर कहा कि 3.5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड के साथ यह ऐप स्वदेशी नवाचार में भारतीयों के भरोसे को दर्शाता है।