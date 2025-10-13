श्रीधर वेंबू ने मैपल्स को गूगल मैप्स से बेहतर ऐप बताया है

श्रीधर वेंबू ने मैपल्स को गूगल मैप्स से बेहतर बताया, केंद्रीय मंत्री भी कर चुके तारीफ

क्या है खबर?

जोहो के सह संस्थापक श्रीधर वेंबू ने मैपमायइंडिया के नए नेविगेशन ऐप मैपल्स की प्रशंसा करते हुए इसे बहुत शानदार ऐप बताया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इसमें दशकों के अनुसंधान और विकास की झलक दिखाई देती है, जो गूगल मैप्स से कहीं ज्यादा लंबे हैं। वेंबू ने सोशल मीडिया पर IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए मैपल्स की सराहना करते हुए मैपमायइंडिया टीम को शुभकामनाएं दी हैं।