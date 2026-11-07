स्पेस-X 13 नवंबर को हवा में पकड़ेगा स्टारशिप के दोनों स्टेज

स्पेस-X के टेक्सास स्थित लॉन्च साइट पर मौजूद मैकाजिला सिस्टम टावर पर लगे इन्हीं यांत्रिक हाथों का इस्तेमाल करेगा। इसका काम सुपर हैवी बूस्टर और स्टारशिप के ऊपरी स्टेज दोनों को उनके वापस नीचे आते समय पकड़ना होगा।

एलन मस्क की रॉकेट कंपनी ने 2024 में एक बूस्टर को तो पहले ही सफलतापूर्वक पकड़ा लिया था, लेकिन दोनों स्टेज को एक साथ पकड़ने की यह पहली कोशिश होगी।

अगर, यह प्रयोग सफल हो जाता है तो इससे लॉन्च की लागत में भारी कमी आ सकती है। इसके साथ ही स्पेस-X अंतरिक्ष में और भी कई मिशन भेज पाएगा, जिनमें चांद और मंगल ग्रह पर भविष्य की यात्राएं भी शामिल होंगी।