एलन मस्क की स्पेस-XAI ने न्यूडिफाई ऐप्स पर बैन लगाने वाले कानून को दी चुनौती

स्पेस-XAI ने कानून की परिभाषा पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि 'नग्नता' में बिना शर्ट वाली तस्वीरें भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों की एक हानिरहित AI से बनी तस्वीर, जिसमें वे बिना शर्ट के मॉल में दिख रहे हों, उसे भी फ्लैग किया जा सकता है।

उन्होंने चेतावनी दी है कि जुर्माना 50 अरब डॉलर (करीब 4,700 अरब रुपये) तक जा सकता है, अगर, कई तस्वीरों का मामला हो।

दूसरी तरफ, मिनेसोटा के गवर्नर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने ट्वीट किया, "अदालत में मिलते हैं, बदमाश।"

उन्होंने कानून का बचाव करते हुए कहा कि यह लोगों को AI के गलत इस्तेमाल से बचाएगा।