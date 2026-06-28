स्पेस-X का फाल्कन 9 रॉकेट आज भरेगा इस महीने की 17वीं उड़ान

स्पेस-X का फाल्कन 9 रॉकेट आज भरेगा इस महीने की 17वीं उड़ान
टेक्नोलॉजी
स्पेस-X रविवार को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से सिरीसXM के लिए SXM-11 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करेगी। इसे फाल्कन 9 रॉकेट से भारतीय समयानुसार रात 8:06 बजे के बाद किसी भी समय भेजा जाएगा। इस लॉन्च का लाइव स्ट्रीम कंपनी के आधिकारिक चैनल पर देख सकते हैं।
इस साल में फाल्कन ने 75 बार भरी उड़ान
फाल्कन 9 का बूस्टर (B1085) अपनी शानदार 17वीं अंतरिक्ष यात्रा पर निकल रहा है। टेकऑफ के करीब 8.5 मिनट बाद यह 'ए शॉर्टफॉल ऑफ ग्रेविटास' नाम के ड्रोन शिप पर वापस उतरने की कोशिश करेगा। जैसे ही SXM-11 सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में पहुंचेगा, यह सिरीस XM के सैटेलाइट बेड़े का हिस्सा बन जाएगा।
खास बात यह भी है कि एलन मस्क की यह कंपनी इस साल अब तक फाल्कन 9 रॉकेटों को 75 बार उड़ा चुका है। इनमें से ज्यादातर मिशन उसके स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क को बढ़ाने के लिए समर्पित होते हैं।