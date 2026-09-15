स्पेस-X की 2028 में पहला कमर्शियल स्टारशिप मिशन लॉन्च करने की तैयारी

स्पेस-X ने लक्जमबर्ग की कंपनी स्पेस कार्गो के साथ हाथ मिलाया है। यह उसका पहला कमर्शियल स्टारशिप मिशन होगा, जिसमें 2028 में स्टारफॉल को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।

इस मिशन में स्टारशिप रॉकेट का इस्तेमाल होगा। इसके साथ एक नया कैप्सूल भी जाएगा, जिसे अंतरिक्ष से चीजें वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया है।

यह कैप्सूल डिस्क के आकार का होगा और इसमें 10 फीट (करीब 3 मीटर) चौड़ी हीटशील्ड लगी होगी। इसे एलन मस्क की कंपनी के ड्रैगन कैप्सूल के अनुभव से बनाया गया है, जिसमें एक मजबूत एल्यूमीनियम ढांचा और एक बड़ी हीट शील्ड होगी।