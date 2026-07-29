हिंद महासागर में अनियंत्रित गिरा स्टारशिप, फिर सुरक्षित बचा
टेक्नोलॉजी
स्पेस-X का स्टारशिप 28 जुलाई की टेस्ट फ्लाइट के बाद हिंद महासागर में अनियंत्रित तरीके से गिरा, लेकिन अच्छी खबर यह है कि वह अभी भी सही सलामत है।
अब कंपनी उसे निकालने के लिए एक जहाज भेज रहा है, जो पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट (रीयूजेबल रॉकेट) बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
इंजीनियर करेंगे स्टारशिप की जांच
इंजीनियर्स को अब यह स्टारशिप पूरी तरह से सही-सलामत मिला है। वे इसकी जांच करेंगे कि इसका ढांचा, हीट शील्ड और दूसरे सिस्टम असली दबाव में कैसे काम करते रहे।
स्पेस-X के लिए यह पहला मौका है। इस सफलता से उन्हें भविष्य के टेस्ट को जल्द पूरा करने में आसानी होगी, साथ ही नासा के चांद पर जाने वाले आर्टेमिस मिशनों को भी इससे बल मिलेगा।