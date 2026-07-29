हिंद महासागर में अनियंत्रित गिरा स्टारशिप, फिर सुरक्षित बचा

इंजीनियर्स को अब यह स्टारशिप पूरी तरह से सही-सलामत मिला है। वे इसकी जांच करेंगे कि इसका ढांचा, हीट शील्ड और दूसरे सिस्टम असली दबाव में कैसे काम करते रहे।

स्पेस-X के लिए यह पहला मौका है। इस सफलता से उन्हें भविष्य के टेस्ट को जल्द पूरा करने में आसानी होगी, साथ ही नासा के चांद पर जाने वाले आर्टेमिस मिशनों को भी इससे बल मिलेगा।