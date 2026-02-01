स्पेस-X अंतरिक्ष में 10 लाख सैटेलाइट का समूह लॉन्च करेगी

स्पेस-X ने 10 लाख सैटेलाइट डाटा सेंटर लॉन्च की मांगी मंजूरी, सौर ऊर्जा से चलेंगे

क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क की एयरोस्पेस कंपनी स्पेस-X पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 10 लाख उपग्रहों का एक समूह लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डाटा सेंटर्स को बिजली आपूर्ति करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करेंगे। इसकी मंजूरी के लिए कंपनी ने अमेरिका के संघीय संचार आयोग (FCC) में दस्तावेज दाखिल किए हैं। आवेदन में इन नियोजित उपग्रहों को AI की बढ़ती मांग को पूरा करने का सबसे कुशल तरीका बताया है।